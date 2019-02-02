Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского омбудсмена.

В заявлении Москальковой говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России, и из-за этого живущие в России украинцы, по ее словам, не смогут проголосовать.

Читайте также - Главная причина закрытия избирательных участков в России - безопасность, - Климкин

"Нарушены права миллионов украинских граждан... Уверена, что решение ЦИК Украины, которая разорвала контакты с ЦИК России, имеет безусловный политический контекст", - считает Москалькова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.