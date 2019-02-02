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02.02.19 00:11

Из-за закрытия Киевом пяти избирательных участков в РФ, российский омбудсмен написала письмо в ООН

Уполномоченная по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой "защитить избирательные права граждан Украины, проживающих на территории России.

выборы,голосование

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российского омбудсмена.

В заявлении Москальковой говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла пять участков для голосования на выборах президента Украины на территории России, и из-за этого живущие в России украинцы, по ее словам, не смогут проголосовать.

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"Нарушены права миллионов украинских граждан... Уверена, что решение ЦИК Украины, которая разорвала контакты с ЦИК России, имеет безусловный политический контекст", - считает Москалькова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации.

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