Донецкие террористы заявили о задержании трех "агентов СБУ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте так называемого "министерства обороны "ДНР".

Российские наемники заявляют, что имена задержанных Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, и они якобы "были завербованы сотрудниками СБУ".

Утверждается, что у одного из задержанных провели обыски и "изъяли более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".

Оккупанты заявили, что открыли на задержанных несколько уголовных дел "за которые законодательством предусмотрена высшая мера наказания".

Официальных комментариев от СБУ или других силовых структур Украины по сообщению террористов пока не поступало.

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