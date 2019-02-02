Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – заявил Волкер.

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Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – заявил он.

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Кроме того, по утверждению самого К.Волкера рассматривается возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – подчеркнул он.

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