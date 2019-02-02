Кольченко стал бледным и замкнутым, перестал улыбаться, - адвокат после свидания с украинским политзаключенным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со слов адвоката Уральской правозащитной группы, посетившего Кольченко 29 января, сообщила в Фейсбуке правозащитница Татьяна Щур.



"Не понравился он мне что-то, – говорит адвокат, – бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряженный. Улыбаться перестал", – цитирует коллегу Щур.



У Кольченко нет претензий к питанию, отношениям в отряде, температуре в помещениях колонии. Но в конце 2018-го – начале 2019 года украинец 10 суток провел в штрафном изоляторе, напомнила Щур.



"За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей перед Новым годом", – написала правозащитница.





Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.