Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.02.19 01:56

Есть опасения, что пленного украинского моряка Эйдера в московском СИЗО заразили гепатитом, - адвокат Полозов

Адвокат Николай Полозов заявляет, что самого молодого удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдер могли заразить гепатитом уже в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полозов отметил: "Есть серьёзные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное".

Также он разместил скрин своей коллеги Александры Марковой.

Есть опасения, что пленного украинского моряка Эйдера в московском СИЗО заразили гепатитом, - адвокат Полозов 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также: Россия скрывает данные о состоянии здоровья пленных раненых моряков, - МИД

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100