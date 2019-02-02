Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.02.19 09:20

Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"

Представителя кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрея Сенченко пригласили для участия в ток-шоу на телеканале ZIK. Когда он прибыл на место, его не пустили в студию.

Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: "Телеканал стал соучастником позора власти"

Об этом Сенченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уходящая власть превзошла сама себя – впервые за многие годы в политике передо мной в последнюю минуту захлопнули двери студии. При этом редактор не смогла объяснить причину и пыталась урегулировать очевидно скандальную ситуацию, предлагая в качестве "взятки" за понимание и молчание участие в любом ином формате по моему выбору", - написал он.

Читайте также: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают, - Луценко о Гриценко

При этом Сенченко уточнил, что собирался рассказать о Стратегии деоккупации и Программе реинтеграции временно оккупированных территорий, соавтором которых он является.

"Наша Программа является полной альтернативой предательской "минской формуле", надиктованной Путиным и активно проталкиваемой Петром Порошенко. Эту Программу мы презентовали в Брюсселе, Гааге, Женеве, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Львове. Все центральные российские каналы, явно получив команду Кремля, вцепились в неё зубами, лгали, извращали и манипулировали. Значит, мы попали в точку!" - отметил политик.

Смотрите также: Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сенченко также сообщил, что из эфира "для равновесия" были отозваны уже загримированные Грымчак, Жебривский и Ирина Луценко.

"Страх вынудил власть, создавшую скандальную ситуацию с запретом на участие члена команды Тимошенко в эфире, "для равновесия" срочно отозвать Грымчака, Жебривского и Ирину Луценко, которые уже были загримированы и стояли с нацепленными микрофонами", - написал он.

Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: Телеканал стал соучастником позора власти 01
Представителя Тимошенко Сенченко пригласили на эфир ZIK, но не пустили в студию: Телеканал стал соучастником позора власти 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100