Вопросы Набсовета к Аласании должны стать предметом общественного обсуждения, - Климкин

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю Зураба Аласанию как классного журналиста и настоящего патриота... Наши мысли могли расходиться, но беседа всегда была дружественной и с большим уважением к позиции собеседника. Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при общественном вещании", - написал министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.