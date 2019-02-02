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02.02.19 10:16

Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

Роман Доник, известный своей пропрезидентсткой позицией, рассказал, что Зураба Аласанию уволили с поста главы Национального общественного вещания из-за нежелания показывать успехи Президента Порошенко.

Советник Порошенко: "Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента"

Скриншот с таким заявлением Доника опубликовала журналистка Татьяна Попова, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вот такое "не палимся" от известных провластных троллей", - написала она.

Советник Порошенко: Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Советник Порошенко: Аласанию вып**дили, потому что он показывал Украину без президента 02

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