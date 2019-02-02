"​Киборги" подали в суд на военного Гетьмана, обвинившего их в получении денег за поддержку Тимошенко

Об этом сообщает INTV, передает Цензор.НЕТ.
"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко является нашим осознанным выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения в том, что мы таким способом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших собратьев, являются крайне обидными и порочащими гордое звание Украинского Воина", - говорится в открытом письме.
Иск об опровержении информации о якобы полученных 10 тысячах долларов подал председатель союза "Побратимы Украины", защитник Донецкого аэропорта Михаил Миньо. Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.
Миньо присутствовал на Форуме Единения в Киеве, который состоялся 22 января в рамках которого "Батькивщина" выдвинула Тимошенко в президенты. Во время своей речи Тимошенко пригласила всех военных, присутствующих в зале, и "киборгов" в том числе, на сцену.
Иск подан в Голосеевский районный суд Киева. Военные подчеркивают, что если в ближайшее время не будет опровержения, они будут требовать криминальной ответственности за распространение неправдивой информации.
"Подадим заявление, будет криминальное производство, я готов идти на допросы... Пусть доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы солдаты честные, мы защищали свою страну", - пояснил Миньо.