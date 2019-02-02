РФ приостанавливает участие в ракетном договоре с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министрами иностранных дел и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Путин попросил глав ведомств "впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме", хотя все предложения России "остаются на столе".
Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать — также в качестве ответных мер — разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".
Ранее Госсекретарь США Помпео подтвердил, что 2 февраля Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах.