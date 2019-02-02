Десантный корабль оккупантов провел стрельбы в Черном море

Об этом 2 февраля сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Отмечается, что стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

"При отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, российские артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Ранее сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля Черноморского флота России "Орехово-Зуево" во время учений на морском полигоне у берегов оккупированного Крыма отразили нападение фронтового бомбардировщика Су-24М.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия российских военных в Крыму являются незаконными.

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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​