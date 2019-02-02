Новый президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение, - Яценюк

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на съезде партии, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что президент - прежде всего моральный авторитет для своей нации, а миссия президента Украины - сделать ее великой.

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Он должен быть президентом всей страны и убедить в правильности европейского выбора Украины и вступления в НАТО тех, кто в этом сомневается, добавил Яценюк.

"Будущий президент должен показать миру, что Украина не проблема, а решение. Что Украина полноправный член европейской семьи, и этот союз нужно узаконить", - сказал лидер "Народного фронта".