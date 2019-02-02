Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия установила, что Симоненко П.Н. выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", – сказано в сообщении.

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Кроме того, в ЦИК обратили внимание, что в предоставленной СИмоненко анкете нет информации о месте его жительства на территории Украины в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет.

"Учитывая изложенное, Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутому Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины", – подводят итог в ЦИК.

Напомним, лидер КПУ Симоненко пытался победить на выборах президента 4 раза. В 1999 году он прошел во второй тур и получил 37,8% голосов, проиграв Леониду Кучме. В остальных кампаниях Симоненко удавалось набрать от 1,5% до 5% голосов.

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Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу, решив дождаться выводов Конституционного суда.