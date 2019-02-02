Я не устанавливаю факт, что кандидаты финансируют "сетки", но вокруг штабов бродит много темного народа, который предлагает такие услуги, - глава МВД Аваков

Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Аферисты, которые берутся за построение "сетки" (механизма скупки голосов избирателей, – ред.), спекулируют на желании кандидата выиграть... Это – сотни миллионов гривен и долларов "инвестиций", которые зарабатывают "великие комбинаторы"", – рассказал глава МВД.

"Я не устанавливаю факт, что основные кандидаты финансируют "сетки". Я не могу так говорить. Но могу сказать, что вокруг них бродит много темного народа, который предлагает штабам такие услуги", – добавил министр.

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По словам Авакова, деньги на подкуп избирателей штабы кандидатов получают от олигархов и бизнесменов.

"Штабы привлекают спонсоров кампании, начиная от олигархата, заканчивая средним бизнесом. Их деньги привлекают под обещание рассчитаться после выборов, с приходом к власти. Чем? Той же политической коррупцией – тендерами, должностями на местах, лицензиями, преференциями...", – объяснил глава МВД.

Помимо скупки голосов, кандидаты попытаются повлиять на результаты выборов при помощи нанятых радикалов, считает министр.

"Они будут, нанятые радикалы. И в момент голосования, и при подсчете голосов. Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов... У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народного гнева, какой мы видели в 14-м году, на это у полиции нет (и не должно быть) сил реагировать", – сказал Аваков.

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Для борьбы с фальсификациями на выборах в МВД создали спецгруппу.

"Во-первых, мы собираем собственную информацию путем оперативной деятельности. Второе – изучаем заявления граждан и общественных организаций (на сегодняшнее утро их получено более 500). Третье – мониторинг соцсетей и публикаций в прессе", – пояснил глава ведомства.