Внутренние враги не менее опасны, чем Россия, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука

"Война продолжается, оккупированной остается значительная часть территории Украины, мы держим фронт против внешнего сильного и жестокого врага, ядерного государства, у которого на сегодняшний день второй в мире военный потенциал", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что держать фронт необходимо не только против внешних, но и против внутренних врагов - "не менее опасных и коварных".

"Это не только вражеская агентура, диверсионно-разведывательные группы, террористы, наемники - это и информационные и политические креатуры Кремля, снова поднимающие голову, это масштабная коррупция, деформирующая и тормозящая наш путь вперед, это тотальный популизм, который в Украине превратился в смесь безответственности, лжи, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, усиливающийся контролируемыми СМИ, эмоциями соцсетей, превращается в оружие массового уничтожения экономики, безопасности, авторитета и будущего нашей страны", - отметил он.

Читайте также: Наша цель - победа на выборах в ВР, - Яценюк не идет в президенты

Александр Турчинов подчеркнул, что противостоять этому можно, "объединив всех настоящих патриотов и настоящих профессионалов - ответственных людей и людей дела".

"И по моему глубокому убеждению, именно "Народный фронт" должен стать инициатором и интегратором такого объединения", - подытожил Секретарь СНБО Украины.