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02.02.19 15:24

Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время выступления на съезде партии "Народный фронт".

Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом "Народного фронта", - Турчинов. ВИДЕО

"Наша с вами личная ответственность - сохранить тот курс и направление, которое дал Украине Майдан. Это движение и направление развития, демократии, европейской и евроатлантической интеграции ", - сказал Турчинов.

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По его словам, говоря об интеграции Украины в ЕС и НАТО, нужно понимать, что это не самоцель, а мощный инструмент построения могущественного и самостоятельного государства. "Наша цель, используя этот мощный инстурумент, построить сильное, самостоятельное, независимое государство", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что построить могущественную, Великую Украину "можно только на фундаменте вечных евангельских ценностей".

"Защитить и построить Великую Украину - было, есть и будет главным приоритетом тех, кто в 2014 году объединился в" Народный фронт "", - резюмировал Турчинов.

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