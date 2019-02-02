Суд в Бердянске отпустил под личное обязательство активиста "Нацкорпуса" Солощенко, который облил зеленкой Вилкула

Об этом со ссыкой на страницу "Нацкорпуса" в Facebook сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно обнародованной видеозаписи с прошедшего в субботу заседания Бердянского горрайонного суда, следственный судья сообщил, что по факту произошедших накануне событий правоохранители расследуют уголовное производство, внесенное в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Задержанный после инцидента Солощенко в субботу рано утром был уведомлен о подозрении.

При этом судья отметил, что активист в ходе заседания сообщил, что с предъявленным ему подозрением согласен.

Судья также проинформировал, что прокурор и следователь подали ходатайство в суд об избрании Солощенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Сам руководитель Бердянской организации "Нацкорпуса" Солощенко и его защита в ходе заседания сообщили, что не возражают против предложенной правоохранителями меры пресечения.

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Рассмотрев все обстоятельства дела, а также учитывая легкую степень тяжести причиненного ущерба, семейное положение и биографию Солощенко, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Как сообщал Цензор.НЕТ, кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры.