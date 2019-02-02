Увольнение Аласании - это политическая расправа, - Герасимьюк

Об этом Ольга Герасимьюк заявила в комментарии сайту "Детектор Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реформа общественного вещания вследствие расторжения контракта с Зурабом Аласанией стала на стоп-кран. Объясню, почему? Пока разберутся в том, что произошло, почему процедура была "с голоса", спонтанная, без присутствия даже представителей Совета Европы, почему не рассмотрели годовой отчет НСТУ, на основании которого можно было сделать исчерпывающие выводы, пока будет решено, что делать дальше, будет судебное обжалование, - пройдет время, и это время сыграет против общества и Украине плохую игру ", – сказала она.

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По словам Герасимьюк, в настоящее время решение наблюдательного совета НСТУ выглядит как политическая расправа, признак того, что кандидаты в президенты не хотят, чтобы в стране был незаангажированный вещатель.

"То, что произошло, надо немедленно вернуть в рамки прозрачности, четкости и понятности. Надо принять все меры, чтобы мы достойно вышли из этой ситуации", – призвала она Наблюдательный совет.

Герасимьюк также сообщила, что в феврале заканчивается двухлетний срок пребывания на должности председателя Наблюдательного совета Татьяны Лебедевой. Набсовет будет обязан избрать из числа своих членов председателя, заместителя председателя и секретаря наблюдательного совета.

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По мнению Герасимьюк, вместе с Аласанией телекомпанию покинет часть команды.

"Только представьте, сколько ресурса было вложено в общественный вещатель: в обучение команды, тренинги, построение правления, обучение, обмен опытом, сколько поддержки было вложено донорами ...", – добавила она.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.