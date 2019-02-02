Таможенник уволен за занижение цены "растаможки" ткани для фирмы Аминева и Сердюка

30 января в рамках операции впервые был уволен таможенник. По данным Цензор.НЕТ, от исполнения обязанностей отстранен Вячеслав Ващук – начальник управления администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

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Ващук 29 января, накануне, оказал содействие компании-импортеру тканей, которая принадлежит известным контрабандистам Денису Аминеву и Сергею Сердюку. Аминев был задержан в 2018-м году за организацию контрабанды через одесскую таможню, освобожден под залог на период следствия.

Ващук занизил оформление ткани для одной этой компании по цене на 25 центов за килограмм ниже, чем цена, определенная для всех таможен. Компания получила 10 контейнеров.

А на следующее утро Ващук получил приказ об отстранении от должности.

Официальная цель операции на границе – установление индикативных цен на все виды импорта и борьба с "черной" контрабандой, то есть, ввозом товаров без декларирования реальной таможенной стоимости.

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Кампании по борьбе с контрабандой в Украине объявлялись не раз, и каждый раз это делалось только для того, чтобы кто-то из чиновников мог завести на рынок свои структуры. Да, следует очень критично относиться к самому явлению "индикативных цен" – когда сама таможня определяет, по каким минимальным ценам будут заходить в Украину те или иные предметы импорта. Но без реформы таможни и ГФС другие методы для контроля импорта уже не работают.