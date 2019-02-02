Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен в МВД, уволены 56% сотрудников, - Аваков

Об этом Арсен Аваков рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто из тех, кто разгонял Майдан силой, не оставлен здесь! Те, кто разгонял Майдан силой, осуждены Генеральной прокуратурой, и по ним вынесено решение... Хватит трепа! Меня это достало уже! По всем установленным фактам - приняты решения, домыслы я отклоняю. Только факты", - сказал Аваков.

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Глава силового ведомства утверждает, что имеет право отстранить от службы только тех сотрудников, вина которых в выполнении незаконных приказов доказана.

"Если есть решение суда, мы отстраняем сразу. А если нет решения суда, то что ты будешь делать? В моих руках находится судьба этих людей, понимаете? Я не могу выгнать человека на основании общественного мнения, не подкрепленного фактами, особенно когда это "мнение" сформировано проплаченной пропагандой или модной "охотой на ведьм". По каждому человеку должно быть персональное следствие и адекватное законное решение", - пояснил глава МВД.

По словам Авакова, из министерства внутренних дел были уволены 56% сотрудников.

"Знаете сколько "беркутовцев" погибли на фронте? Увы - почти два десятка ребят. Не надо клеить огульные ярлыки на невиновных ребят. Это подло. Вина-факты-ответственность. Иного я не приемлю!", – подчеркнул Аваков.

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"Ты министр Майдана, должен уволить... Да нет! Ничего не должен! Я, знаете, что должен сделать? Удержать баланс власти, удержать порядок в стране, а не обслуживать хотелки диванных теоретиков. И я это сделал!", – подытожил глава МВД.