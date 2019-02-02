Влияние олигархов на всех значимых кандидатов в президенты будет равновеликим, они не станут брутально вмешиваться, - Аваков

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наверное, с каждым из них мы разговариваем один-два раза в месяц... Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским, Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс", – объяснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленским ездит сопровождение - микроавтобус компании из группы "Приват" Коломойского, - "Bihus.Info"

"Такие встречи – это моя функция... Если бы я был свободным игроком, пишущим мемуары, со мной бы, наверное, Ахметов не чаевничал. А я бы встречался только с теми, с кем мне приятно встречаться – точно не с журналистами. Но сейчас я встречаюсь с широким спектром людей, в который входят, в том числе, и промышленники, и олигархи в вашем понимании", – добавил Аваков.

По словам главы МВД, олигархи на грядущих президентских выборах не станут отдавать предпочтение одним кандидатам в ущерб других.

Также на Цензор.НЕТ: Олигарх Пинчук оплатил американской компании отчет для Януковича о "справедливом суде" над Тимошенко

"Я думаю, что эти люди тоже вынесли определенные уроки из последнего десятилетия. Я думаю, что их влияние будет равновелико по отношению ко всем значимым кандидатам. То есть, они не будут брутально вмешиваться в эти процессы. Это важно! Очень рассчитываю, что не будет "мочилова" на их ТВ-каналах, не будет ограничений. Я надеюсь, что они тоже думают о балансе", – сказал Аваков.