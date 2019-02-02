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02.02.19 23:42

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Родригес перешел на сторону лидера оппозиции Гуаидо

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо легитимным президентом страны. В венесуэльских ВВС военного назвали предателем.

Видеообращение дивизионного генерала и директора стратегического планирования ВВС Венесуэлы Родригеса опубликовали в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Генерал подчеркнул, что он не признает "диктаторскую власть" президента страны Николаса Мадуро и готов выполнять приказы временного президента Хуана Гуаидо. Также он утверждает, что 90% военных не поддерживают Мадуро.

В аккаунтах ВВС Венесуэлы позже появились фото Родригеса с надписью "предатель".

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

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