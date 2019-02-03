ПЦУ не участвует в предвыборной агитации и будет наказывать священников за нарушение, - Епифаний. ВИДЕО

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы как церковь не вправе агитировать за любого из кандидатов, особенно с церковного амвона. Поэтому церковь не будет принимать участия в агитации за тех или иных кандидатов в президенты. Потому что это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. И мы предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, священнослужитель не имеет права этого делать", - сказал глава ПЦУ.

По его словам, в случае нарушений церковь будет реагировать сначала предупреждениями, а затем административными решениями.

"У нас есть несколько тысяч священнослужителей. И могут быть какие-то отдельные случаи, что тот или иной священнослужитель будет пропагандировать и проповедовать с амвона и призывать своих прихожан к тому, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Но если будут такие прецеденты, то мы будем реагировать. Во-первых, нужно обратить внимание. Если человек не поймет, что не нужно так делать, то потом мы будем принимать решение административного характера", - сказал Епифаний.

На вопрос по поводу критики так называемого "томос-тура", как назвали рабочие поездки по Украине президента Петра Порошенко вместе с главенствующим священством ПЦУ с представлением Томоса о канонической автокефалии поместной украинской церкви, Епифаний ответил, что это презентация Томоса верующим и часть просветительской работы.

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"После получения Томоса мы представляем это достижение украинскому народу. Потому что есть много информации о том, что это не полная независимость, это не автокефальная церковь, что это зависимость от Константинополя, эта церковь в составе Вселенской патриархии. Мы ведем определенную просветительскую работу, свидетельствуя украинцам то, что мы действительно являемся автокефальной, независимой православной церковью, и каждый должен убедиться, в частности, увидев Томос", - добавил Епифаний.

Также он отметил, что и президент, и депутаты Верховной Рады сделали много "для того, чтобы украинское православие объединилось".

Кроме этого он сказал, что совместное изображение себя с Порошенко на билбордах не считает агитацией, потому что президент в то время еще не был кандидатом на пост главы государства на второй срок.

"Петр Алексеевич только выдвинулся в качестве кандидата в президенты. А до сих пор не был кандидатом. И он является президентом Украины", - сказал глава ПЦУ.

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Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, а в случае необходимости второго тура он будет назначен на 21 апреля. По состоянию на 1 февраля ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов.