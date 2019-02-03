Предстоятеля ПЦУ Епифания интронизировали. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает Цензор.НЕТ.

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Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин).

После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя. Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.