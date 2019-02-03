"Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко

Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Если вы забыли, то канал "112" создавался Захарченко и долгие годы его не могли пристроить в "нужные руки". Из-за этого у "112" регулярно возникали проблемы с законом - у них не было внятного конечного бенефициара, а каналом владели несколько офшорок, которые, в свою очередь, владели друг другом. Но под конец 2018-го у канала появился собственник, который объявил о своих правах публично - это правая рука Виктора Медведчука депутат "Оппозиционного блока" Тарас Козак.

Козак является "слугой двух господ". С одной стороны, он фронтирует Медведчука. Но, с другой стороны, он направил политику канала на обслуживание интересов Порошенко (что не удивительно, учитывая альянс Порошенко-Медведчука). А снятие ареста с активов Захарченко - это расплата за то, что министр-беглец отдал канал в нужные руки", - рассказал Лещенко.

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Нардеп также сообщил, что снявший арест судья Виталий Писанец уже не первый раз принимает "интересное решение".

"Судья Писанец по состоянию на 2015 год прозябал на должности судьи далекого Свердловского районного суда Луганской области. Этот район граничит с Россией и сейчас там хозяйничают банды т.н. "ЛНР". И вот в 2015 году президент Порошенко с барского плеча переводит судью Писанца не в какой-то другой заштатный суд, где не хватает кадров (а у нас в стране десятки судов, где нет ни единого судьи). Нет, Порошенко переводит Писанца в самый козырный суд Украины - Печерский.

И судья Писанец на новой должности принимает много интересных решений. Он отказывает в заочном суде над Клюевым. Он помогает провернуть судейскую "карусель" со снятиям Иванющенко с международного розыска. А теперь вот судья Писанец закрыл все вопросы для Захарченко. При этом судья Писанець остается безнаказанным. Все очень просто. Писанець - это просто "ручной" судья Порошенко, который принимает нужные решения. И спасение Захарченко - одно из них", - пишет Лещенко.



