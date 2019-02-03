На шестилетнюю девочку в Полтаве упала ледяная глыба, ребенок в реанимации

Об этом сообщает Управление по вопросом гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома.

Потерпевшая – жительница Киевского района г. Полтавы, 2013 года рождения.

"Пострадавшая получила травмы в результате падения на нее на улице с крыши жилого дома ледяной глыбы. Состояние здоровья – тяжелое", – сказано в сообщении.

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В Нацполиции Полтавской области сообщают, что ЧП произошло накануне возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на улице Соборности.

"Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование", – сказано в сообщении.