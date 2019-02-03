Автобус с детьми перевернулся под Калугой: погибло семь человек. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Медузу" сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным оперативных служб, это произошло в 9:15 в районе села Извеково.

В МВД сообщили, что погибли четверо детей и трое взрослых. Всего в автобусе ехали 48 человек, и пока спасатели продолжают работать.

Пострадавших в ДТП, среди которых 24 ребенка, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Издание отмечает, что дети ехали на танцевальный конкурс. По информации Mash, многие были с матерями. Всего в автобусе было 33 ребенка и 15 взрослых.

По предварительной версии, автобус занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением и машину вынесло в кювет, сам он выжил и дает показания следователям.