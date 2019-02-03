В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала основательница фестиваля украинской культуры, глава организации "Центр украинских инициатив" Александра Саенко.

"В 2015 году Украина для Австрии была почти terra incognita. Для более образованных – житница Европы. За последние несколько лет еще изучили, что у нас война, тотальная социальная драма и коррупция. Также знают, что Фирташ – олигарх-беглец, и Сергей Клюев выдавал замуж дочь в венском дворце. Плюс заробитчаны. И тут мы со своими акциями", – поделилась воспоминаниями Саенко.

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С 2015 года "Центр украинских инициатив" проводит Вене мероприятие, которое в начале называлось "Дни украинской культуры", а теперь переименовано в фестиваль UStream.

"Искусство для австрийцев является крайне важным. В них какое-то почти ритуальное к нему отношение. И мы пользуемся художественными мероприятиями как "трамплином" ... На Украине начинают смотреть не как на источник проблем, а как на страну с интересной и самобытной культурой, хотя, конечно, к существенным имиджевых изменений эта деятельность приведет лишь через много-много лет", – говорит основательница организации.

Александра Саенко готова делиться опытом продвижения Украины за границей. В ее планах – открытие "Академии народного дипломата".

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"Вероятно, нужны виртуальные классы. И еще это должно как-то оплачиваться, не может работать все на волонтерском драйве годами и десятилетиями. Это просто неправильно и аморально. С другой стороны, на этом волонтерстве, неравнодушия, мотивации мы держимся все годы войны. Поэтому это надо как-то мудро соединить", – рассказала Александра.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.