В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время божественной литургии после интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в Софийском соборе в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что "божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием".

"Еще раз подчеркну – недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым", – подчеркнул президент.

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Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной работе на благо страны и народа.

"У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние", – добавил он.

Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями – от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", – резюмировал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.