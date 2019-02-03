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03.02.19 14:28

Бердянск пять дней выживал без воды. ФОТОрепортаж

Около пяти дней большая часть приморского Бердянска оставалась без водоснабжения, которое власти города вынуждены были прекратить из-за масштабной аварии на городском коллекторе, которая случилась в минувшее воскресенье, 27 января. Как выяснили специалисты горводоканала, произошел обвал магистрального канализационного коллектора, по которому стоки из нижней части города поступают на очистные сооружения. Чтобы устранить повреждение, прекращена подача воды в нижней части города до устранения аварийной ситуации.

вода

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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С 28 января жителям шести микрорайонов воду доставляли коммунальными водовозками, спецмашинами МЧС и пограничников, а также взятой в аренду у предпринимателей техникой. Многие горожане для технических нужд брали воду из Азовского моря.

Занятия в школах и детских садах были прекращены.

После разрытия коллектора выяснилось, что бетонные трубы коллектора, уложенного в 2001-2002 годах, буквально рассыпаются, а также, что глубина их залегания не 5 метров, как указано в документации, а 9-10 метров. Для проведения масштабных земляных работ через два дня прибыла техника из Киева, а до этого времени работы продолжались силами бердянского водоканала.

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К 1 февраля была уложена временная обводная канализационная труба диаметром 300 миллиметров и началась перекачка стоков привезенными из Киева насосами. В это же время начали подавать воду в жилые дома.

Мэр Бердянска Владимир Чепурной заявил, что коллектор продолжает осыпаться. Как отмечают специалисты, есть основания предполагать, что во время капитального ремонта этого участка коллектора в 2001- 2002 годах были допущены значительные технологические нарушения. По словам Чепурного, с этим вопросом будут разбираться правоохранители.

Также мэр обратился ко всем жителям города с просьбой понять, что в такой тяжелой ситуации не стоит ждать быстрых решений. Экстренная остановка водоснабжения может быть в любую минуту. От себя лично Владимир Чепурной порекомендовал: держите дома запас воды.

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Старый коллектор подняли на участке длиной более 300 метров вдоль старого городского кладбища

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Для устранения последствий аварии бердянский Горводоканал использовал всю имеющуюся в наличии тяжелую технику

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На помощь пришли техника и специалисты из Киева

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На время отсутствия воды для ее подвоза использовали водовозки и пожарные машины. На фото — доставка воды в бердянскую горбольницу, 30 января 2019 года

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Траншеи очень глубокие — коллектор залегал на глубине до 10 метров

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Бетонные трубы коллектора рассыпаются, хотя им всего 17 лет

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Для укладки временной обводной трубы пришлось демонтировать забор Свято-Никольской церкви

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Привезенные из Киева насосы работают без остановки под присмотром специалистов

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Для замены уже привезли новые современные трубы

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