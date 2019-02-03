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03.02.19 14:36

Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам

Военнослужащий исчез 23 января, теперь стало известно, что он находится в руках захватчиков.

Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам

О пленении бойца сообщается в Фейсбуке 79-й десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ. Таким образов в части отреагировали на видео с украинским военным, которое выложили в интернет террористы.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", – отметили в бригаде.

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И добавили, что считают сказанное на камеру Гриненко "подготовленным, сфабрикованным и срежиссирован кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах".

По данным сослуживцев, на пленного оказывают колоссальное психологическое давление.

"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", – отмечают в бригаде.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады пропал с боевых позиций 23 января.

Вечером того же дня террористы заявили, что боец попал к ним в плен.

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