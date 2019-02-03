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03.02.19 15:55

Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

В судебном реестре появилось постановление Печерского районного суда Киева о снятии ареста с имущества беглого экс-главы МВД Виталия Захарченко.

суд,сап

Об этом со ссылкой на сайт реестра сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ходатайство удовлетворить.

Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ( "Stichting Аdministratiekantoor LVV") (номер в реестре компании № 53625404) в рамках уголовного производства №42014000000001262 от 13 ноября 2014 года", - говорится в тексте постановления, который публикуем ниже.

Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 01
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 02
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 03
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 04
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 05

Ранее стало известно, что судья Печерского райсуда Киева Писанец принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Кроме того, был снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

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