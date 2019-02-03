Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк

Об этом генерал СБУ Василий Вовк сообщил в интервью ObozTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провокации могут быть у кандидатов друг против друга. Кто-то использует наших граждан, кто-то иностранных, кто-то россиян, кто-то поляков, чехов, румын, молдаван, белорусов... Мы не должны зацикливаться на каких-то невидимых провокациях. Мы давно готовы к провокациям – наученные, опытные", – заявил он.

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Вовк отметил, что часть украинских избирателей до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России: "Они всегда будут агитировать за псевдооппозиционные силы, пророссийски настроенные. Реванш этих сил, которые были с Януковичем, происходит и будет происходить. Но избирательные провокации давно известны, как и избирательные технологии".

По словам генерала СБУ, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка, потому что увеличится концентрация людей на демонстрациях, митингах, протестах, акциях, которые будут проводить кандидаты и политические партии.

"Где есть скопление людей, там есть нарушения общественного порядка. Там больше опасности для жизни и здоровья людей. Но правоохранители переходят на усиленный режим работы, мы знаем, как это делать, не переживайте, все будет хорошо", – заверил он.

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Вовк также прокомментировал озвученную руководством Службы внешней разведки информацию о том, что РФ дополнительно выделила 350 млн долларов на провокации в Украине.

"Я не видел платежного поручения о перечислении средств, где указана цель "на дестабилизацию выборов в Украине". Такую информацию можно получать от агентуры – или солидной, или какой-нибудь другой. Я удивляюсь таким заявлениям. Называется сумма на дестабилизацию и так далее. У них постоянно финансируется ФСБ и другие органы, которые работают против Украины, это и военная разведка и обычная. Они финансируют стабильно постоянно отдельные подразделения и направления, блоки, сегменты, для работы против Украины. Вот и все", – отметил он.

"Для меня это заявление руководителя СВР немного непонятно… Куда и кому пойдут 350 млн?" – добавил он.