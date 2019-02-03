Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК

Лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко подала документы для регистрации ее сестры Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вера Савченко принесла в ЦИК необходимые документы в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст. 103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и там не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Вера Савченко заявила в Фейсбуке, что открыть счет, на который планировали собирать средства для внесения залога, удалось только за сутки до конца срока регистрации кандидатов.

"Нам Приват Банк (обращались сначала в другие банки и они боялись) открыл счет за одни сутки до конца сбора средств, (открывали его 26! Дней!), 2500000 грн, на Президентский взнос. И за сутки Вы собрали огромную сумму. Пусть недостаточную. Но за сутки !!!", – написала Вера Савченко.

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Надежду Савченко обвиняют в организации подготовки госпереворота в Украине. С 23 марта 2018 года она находится под стражей.

Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

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22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.