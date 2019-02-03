Завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой"

О запланированном на завтра заседании Священного синода сообщила со ссылкой на собственные источники корреспондентка телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Не официально, но сообщили нам, что завтра уже состоится Священный синод, и митрополит всея Украины Епифаний приступит к своим обязанностям", – сказала журналистка.

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По ее словам, на повестке дня – большое количество вопросов, какие именно их них будут решать первыми – точно не известно.

Журналистка отметила, что, возможно, завтра обсудят, каким образом поминать митрополита киевского и всея Украины Епифания в каждом клире.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.