Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
Также позиции наших войск обстреляли в районе поселка Зайцево и - из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отмечается в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, 2 февраля враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов.