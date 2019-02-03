Хорошим началом деэскалации ситуации в Черноморском регионе было бы освобождение украинских моряков и кораблей, - генсек ОБСЕ Гремингер

Об этом заявил в интервью австрийскому журналу Profil генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И поэтому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе для того, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

По словам Гремингера, ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, прежде всего, разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности специально для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения", - заявил генсек ОБСЕ.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.