Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.02.19 18:59

Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин

Кровля не выдержала скопившегося на ней снега.

Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин

ЧП произошло в Московском районе Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате происшествия 81 и 41-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", – сообщают полицейские.

Также на Цензор.НЕТ: На шестилетнюю девочку в Полтаве упала ледяная глыба, ребенок в реанимации

По предварительным данным, пострадавшие получили травмы головы и плеча. Также обрушившаяся крыша повредила 2 автомобиля.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100