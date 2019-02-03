Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин

ЧП произошло в Московском районе Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате происшествия 81 и 41-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", – сообщают полицейские.

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По предварительным данным, пострадавшие получили травмы головы и плеча. Также обрушившаяся крыша повредила 2 автомобиля.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.