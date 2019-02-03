Харьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев

Об этом сообщил в Facebook адвокат Роман Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что во время взрывов боеприпасов в Балаклее 23 марта 2017 года примерно в 12:30 в дом матери истца, попал снаряд и вызвал пожар. В момент, когда в дом попал снаряд, погибшая была в одной из комнат и получила травмы.

"В результате осколочного ранения головы, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом "острая открытая проникающая тяжелая черепно-мозговая травма". Ее госпитализировали, но 25 апреля 2017 года она умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга", - написал адвокат.

Его коллега, адвокат Светлана Кужелева, в комментарии Громадському радіо отметила: согласно исковых требований, суд постановил взыскать с Минобороны и воинской части 800 тысяч гривен и 200 тысяч гривен с ГУ СБУ в Харьковской области, однако суд частично удовлетворил исковые требования и определил размер морального вреда в 300 тысяч гривен.

При определении размера морального вреда сторона защиты руководствовались практикой Европейского суда по правам человека, добавила Кужелева.

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Она отметила, что, вероятно, Минобороны и военная часть будут подавать апелляцию, как это было в аналогичных делах.

"Те дела, в которых балаклейцы понесли ущерб своего имущества, они сейчас в суде апелляционной инстанции в Харькове", - отметила Кужелева.

По ее словам, она ведет десять таких дел, но аналогичными делами занимаются и ее коллеги. До сих пор ни один из пострадавших не получил реальной компенсации - ответчики продолжают оспаривать решение суда первой инстанции.

"Пытались они выбирать различные стратегии чтобы избежать ответственности. Не признают свою ответственность ни Минобороны, ни военная часть. Они открещиваются от этих боеприпасов. Говорят о том, что ни одним, ни другим на праве собственности указанные боеприпасы не принадлежат, что они принадлежат государству, а они их только хранили. Однако, мы ссылаемся на то, что хранили неправильно, поэтому отвечать должны именно они", - отметила адвокат Светлана Кужелева.

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Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 - разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.