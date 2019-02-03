"ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщении партии в Facebook.

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Также "ДемАльянс" призвал партии "Гражданская позиция", "Самопомич", "Сила людей" и "другие демократические партии" пойти на предстоящие парламентские выборы одной командой.

Напомним, в октябре 2018 года "Самопомич" и "ДемАльянс" заключили соглашение о политическом союзе и заявили, что вместе будут участвовать в президентских, парламентских и местных выборах.

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