"ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщении партии в Facebook.
Также "ДемАльянс" призвал партии "Гражданская позиция", "Самопомич", "Сила людей" и "другие демократические партии" пойти на предстоящие парламентские выборы одной командой.
Напомним, в октябре 2018 года "Самопомич" и "ДемАльянс" заключили соглашение о политическом союзе и заявили, что вместе будут участвовать в президентских, парламентских и местных выборах.