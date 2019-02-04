Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу облуправления СБУ Одесчины. Заказчиков они подыскивали через Интернет.
Сотрудники СБ Украины задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручную осколочную гранату с запалом.
Правоохранители задержали трех участников группировки в Одессе по месту жительства. Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов.
У одного из злоумышленников также изъят военный билет, выданный "Министерством обороны ДНР". В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенным в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.