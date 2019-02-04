Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.02.19 07:15

Враг 9 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены трое террористов, - штаб

3 февраля российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

воин

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новоселовка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;
- из автоматических гранатометов - в районе поселка Луганск
- из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Зайцево;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Золотое-4;
- дважды из 82-мм минометов - в районе поселка Крымское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации. КАРТА

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 3 февраля, трое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.

Враг 9 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены трое террористов, - штаб 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100