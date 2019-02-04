Враг 9 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены трое террористов, - штаб

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Павлополь;
- из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новоселовка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;
- из автоматических гранатометов - в районе поселка Луганск
- из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Зайцево;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Золотое-4;
- дважды из 82-мм минометов - в районе поселка Крымское.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.
По данным разведки, 3 февраля, трое оккупантов были уничтожены.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сказано в сообщении.