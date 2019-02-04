Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.02.19 08:51

Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов, нардеп Борислав Береза заявил, что обратился к спикеру Верховной Рады с предложением озвучить предварительный отчет комиссии.

Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов готова озвучить предварительный результат и будет просить о продолжении срока своей работы. Об этом 3 февраля в Facebook сообщил внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться как председатель ВСК к председателю ВР Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отказался бояться Кадырова": российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни

Береза отметил, что за эти предложения единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.

"Надеюсь, что эти предложения будут поддержаны", – подчеркнул он. 

Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100