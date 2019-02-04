Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов готова озвучить предварительный результат и будет просить о продолжении срока своей работы. Об этом 3 февраля в Facebook сообщил внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.



"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться как председатель ВСК к председателю ВР Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК", – написал он.

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Береза отметил, что за эти предложения единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.



"Надеюсь, что эти предложения будут поддержаны", – подчеркнул он.