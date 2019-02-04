"Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом

Произошло это после того, как они провели рейд по заведениям с азартными играми, зафиксировали это на видео и вызвали полицию. Сейчас, по словам активистов, им угрожают "титушки".

Как рассказал в интервью газете "Высокий замок" представитель ОО "Инвалиды - участники боевых действий АТО" Юрий Солиган, идея провести рейд возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок, который получил после службы на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр призвал атошников, которым не безразлична судьба их побратимов, выяснить эту ситуацию. Мы узнали, что он задолжал клубу тысячу долларов. Земельный участок, кстати, стоит от 5000 долларов (около 8 соток). Мы общались с его женой, она сказала, что ему стыдно за этот поступок. Насколько нам известно, сегодня этот человек на заработках в Польше", - рассказал Солиган.

По словам активиста, они обращались с запросами в правоохранительные органы, но оттуда получали только отписки. Правоохранители утверждали, что в учреждениях не осуществляются азартные игры, а якобы продажи лотерейных билетов.

"Однако родители рассказывали, что их дети в один момент стали агрессивны и неконтролируемы. Одна мама сказала, что ее сын-подросток вынес из квартиры 1,5 тысячи грн, все деньги "спустил" на автоматах. Другая мама рассказала, что сын украл у нее кольцо и сдал в ломбард ... Мы, честно говоря, были шокированы, когда увидели, что в этих клубах не только позволяют курить, но и за счет заведения наливают водку - если платите за игру более 500 гривен", - рассказал Солиган.

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Он добавляет, что активисты смогли доказать, что есть способ эти заведения закрыть.

"Сняли на камеру, как происходит оплата. Правда, после этого нас вызвали на разговор", - отмечает Солиган.

Угрозы начались после того, как активисты написали заявление в полицию и там открыли уголовное дело.

Солиган рассказывает, что сначала к нему позвонил представитель игорного заведения и начал хамить и угрожать, затем - назначил встречу.

"На следующий день мне позвонили на мобильный. Я приехал на встречу с двумя товарищами. Но с той стороны приехало ... шестьдесят человек! Все кричали: "А мы тебя в асфальт закатаем ...". Думал, нас реально разорвут на куски", - рассказывает активист.

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По его словам, представители игорного бизнеса требовали от них обратиться снова в полицию и просить открыть игровые клубы.

"Среди шестидесяти человек были двое представителей очень разрекламированных общественных организаций Львова. Они имеют отношение к народным депутатам, которые сидят в Верховной Раде. Те представители общественных организаций говорили: "Юра, а почему ты лезешь в бизнес?". Мы ответили: "У нас есть своя тактика ведения таких дел. Если, правда на нашей стороне, будем применять и оружие, и все остальные". Я это озвучил. Реакция была такая: "Если хотите: вы нас - мы вас", - рассказал Солиган.

Активист убежден, что "все ниточки ведут к Верховной Раде".

"Во Львове около 180 таких заведений. Думаю, еще столько же - в области. В городе есть студенческие советы, которые должны реагировать. Но общественность почему-то отчаявшаяся, пассивная ... Есть такие истории, в которых состоятельные люди проигрывали все имущество. Разводились. И сейчас сидят "на стакане". Это выглядит жалко ... Мы после Революции достоинства как поставили себе цель, так этой дорогой и идем. Однозначно, дойдем до той цели", - отметил активист.

Юрий Солиган служил в 80-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде. До войны был частным предпринимателем, а сейчас продолжает свое дело.