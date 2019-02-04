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04.02.19 10:40

Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".

Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СПИСОК

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В новом перечне доступны 64 бесплатных препарата, включая лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Всего в реестр включено 258 лекарств, которые пациенты могут приобретать с небольшой доплатой.

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Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой - 898,22 грн.

Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств.

Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

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Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы Доступные лекарства 02
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Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы Доступные лекарства 04
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