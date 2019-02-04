Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". СПИСОК

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В новом перечне доступны 64 бесплатных препарата, включая лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Всего в реестр включено 258 лекарств, которые пациенты могут приобретать с небольшой доплатой.

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Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой - 898,22 грн.

Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств.

Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.









