Оккупанты обвинили арестованного крымскотатарского активиста Мустафаева в пропаганде экстремизма в СИЗО, - "Крымская солидарность"

Об этом сообщает гражданская инициатива "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Мустафаева, передает Цензор.НЕТ.

"Со слов адвоката Сервера Мустафаева стало известно, что в условиях нахождения в камере на двоих, он был обвинён в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии. О чем предъявили ему соответствующий рапорт в отсутствие адвоката", - рассказали правозащитники.

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"Все происходящие действия в отношении активиста и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева мы расцениваем как давление на его активность и убеждения, которые выражаются в его гражданской позиции", - говорится в заявлении.

21 мая 2018 года года в оккупированном РФ Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир". 14 декабря 2018 года его этапировали в психиатрическую больницу для проведения психиатрической экспертизы. Затем, 26 января 2019 года, он был переведён в камеру на двоих Симферопольского СИЗО, в помещении с видео и аудио фиксацией под постоянным наблюдением. В камере с ним находится нуждающийся в определённом уходе Эдем Бекиров.