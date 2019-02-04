В результате дальнейшего обвала коллектора несколько районов Бердянска снова осталась без воды, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета Бердянска.

По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотраспорта происходит по одной полосе проспекта.

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В горсовете отметили, что на месте провала коллектора на Мелитопольском продолжаются работы по подготовке лотка для прокладки новой пластиковой трубы, но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн.

Уже было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить из областного резервного фонда средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске.