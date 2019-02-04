Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.02.19 11:01

Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.

Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Валовой внешний долг Украины вырос на $985 миллионов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100