На проректора КПИ Ковалева направили в суд 16 протоколов, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что проректор в 2017-2018 годах, не сообщив ректору университета о наличии у него реального конфликта интересов, заключил 8 договоров подряда на общую сумму свыше 634 тыс. гривен с ООО "Спецстроймонтаж-3", руководителем которого на момент подписания договоров был его родной брат", - говорится в сообщении.

Еще 16 протоколов НАПК составило в отношении директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета" Надежды Жмуренко - директор неоднократно издавала приказы об установлении премий и надбавок работникам техникума, в том числе и своему супругу.

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"Кроме того, направлены в суд 2 протокола в отношении и.о. заведующего кафедрой оперной подготовки и музыкальной режиссуры Национальной музыкальной академии имени П.И.Чайковского Владимира Рожка. Будучи на должности ректора указанной академии, Владимир Рожок не сообщил Министерству культуры об имеющемся реальном конфликте интересов и подписал приказ о приеме на работу своей близкого человека (невестки)", - отметили в Национальном агентстве.

В НАПК напомнили, что составление протокола и направление его в суд является основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.