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04.02.19 12:00

За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик

За последние три с половиной года порядка одного миллиарда евро нами было вложено в инфраструктуру Днепропетровской области.

За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик 01

Валентин Резниченко и Юрий Голик

 "Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный", - такие данные обнародовал советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в своем интервью изданию РБК-Украина.

Он отметил, что этот миллиард попал на частный рынок.

"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.

За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик 02

Солонянская школа, Днепропетровская область, после реконструкции

По его словам, эти деньги способствовали созданию множества компаний и новых бизнесов в области.

"Этот миллиард создал новые рабочие места. Этот миллиард поднял зарплаты, и сейчас нет смысла квалифицированным рабочим уезжать на заработки в другую страну. Хочешь работать? Готов учиться? Будешь пахать? Гарантировано будешь зарабатывать вменяемые деньги. Сегодня масса квалифицированных работников дорожных и строительных компаний зарабатывают по 600, 800, 1000 евро в месяц в эквиваленте. Но только зарабатывают, а не получают за нахождение на работе. Все честно", - рассказал советник.

Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.

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